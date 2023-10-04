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Дальнее зарубежье 04.10.2023 17:28

Сунак планирует ограничивать продажу сигарет в Великобритании, чтобы сформировать «поколение некурящих»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует создать в Великобритании "покорение некурящих", запретив продажу сигарет гражданам, родившимся после 1 января 2009 года, сообщается на сайте правительства страны.

"Родители не хотят, чтобы их дети начинали курить. Это смертельная привычка, убивающая людей и стоящая нашей системе здравоохранения миллиарды ежегодно", - приводится в сообщении заявление Сунака.

Согласно предложению премьера, люди, родившиеся позже 1 января 2009 года, уже никогда не смогут приобрести табачные изделия в Англии. Таким образом, если не отменять это ограничение, в какой-то момент в стране попросту не останется курящих людей.

Также власти страны планируют снизить уровень привлекательности и доступности электронных сигарет для молодежи.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КУРЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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