Сунак планирует ограничивать продажу сигарет в Великобритании, чтобы сформировать «поколение некурящих»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует создать в Великобритании "покорение некурящих", запретив продажу сигарет гражданам, родившимся после 1 января 2009 года, сообщается на сайте правительства страны.

"Родители не хотят, чтобы их дети начинали курить. Это смертельная привычка, убивающая людей и стоящая нашей системе здравоохранения миллиарды ежегодно", - приводится в сообщении заявление Сунака.

Согласно предложению премьера, люди, родившиеся позже 1 января 2009 года, уже никогда не смогут приобрести табачные изделия в Англии. Таким образом, если не отменять это ограничение, в какой-то момент в стране попросту не останется курящих людей.

Также власти страны планируют снизить уровень привлекательности и доступности электронных сигарет для молодежи.