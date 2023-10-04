США передадут Украине конфискованное иранское оружие

Власти США намерены направить Украине иранское оружие и боеприпасы, ранее конфискованные американскими военными на Ближнем Востоке, сообщает в среду CNN со ссылкой на источники.

"Американские официальные лица заявили, что США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов. Этот шаг должен помочь украинским военным, ждущим от США и их союзников новые транши денег и оборудования, легче перенести острейшую нехватку ресурсов ", - отмечает телеканал.

По словам источников, Центральное командование ВС США (CENTCOM) должно объявить об этом шаге на текущей неделе.

Однако, уточняет CNN, неясно, как США обоснуют юридически этот шаг: так, ООН требует уничтожать или хранить конфискованное контрабандное оружие. Однако администрация США уже не один месяц изучала вопрос, как легальным образом направить Украине такие грузы, складированные на объектах CENTCOM на Ближнем Востоке.

Ранее американские военные неоднократно заявляли о перехвате судов, перевозившие контрабандой военные грузы из Ирана в Йемен.