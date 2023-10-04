В Турции разрабатывают наземные робототехнические комплексы для различных военных задач

Несколько турецких компаний ведут работы над наземными робототехническими комплексами (РТК) для военных Турции с перспективой экспорта этой продукции, сообщает в среду Defense news.
"Это практически бесконечный рынок, с учетом потенциала Турции в беспилотных технологиях и будущих потребностей у военных, особенно на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Африке и Азии", - заявил изданию на условиях анонимности представитель офиса турецкого президента.
В частности, компания Katmerciler получила контракт от турецкого правительства на создание сухопутного комплекса на гусеничном ходу Tunga. Он сможет перемещаться в течение не менее шести часов и нести на себе вооружение и боеприпасы, причем он должен обладать достаточной маневренностью для действий в городских условиях.
Другая компания Otokar разработала первой турецкий тяжелый робототехнический комплекс Alpar, управляемый дистанционно, с целью минимизировать потери военнослужащих на поле боя. Alpar сможет перевозить до 15 т груза, в том числе миниатюрный сухопутный аппарат без экипажа внутри себя. Разработка предназначена для разведки, огневой поддержки, тылового обеспечения, борьбы с танками. Предполагается, что Alpar можно будет применять на расстоянии до 500 км от точки запуска.
Кроме того, турецкие военные заинтересованы в комбинированном использовании подобных комплексов. Так, в августе турецкая компания по производству электронного оборудования и программного обеспечения Havelsan провела успешные испытания взаимодействия между двумя БПЛА вертикального взлета и посадки BAHA, двумя наземными робототехническими комплексами Barkan и роем из пяти беспилотников.
По словам исполнительного директора компании Мехмета Акифа Наджара, этот тест демонстрирует, как "БПЛА могут вести разведку, отслеживать объекты и наводить беспилотные наземные аппараты на обозначенные цели".
"Идея состоит в том, чтобы поставлять на экспорт воздушные и наземные комплексы, действующие как единое подразделение", - пояснил он.
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