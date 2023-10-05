Поставки ПК в Германии в 2023 году сократятся на 15% г/г

Поставки персональных компьютеров (ПК) в Германии по итогам 2023 года снизятся на 14,8% в годовом выражении, до 9,6 млн штук, говорится в прогнозе International Data Corporation (IDC).

Показатель сокращается шестой квартал подряд. Отрицательная динамика поставок в третьем квартале оценивается в 6,2% год к году.

Вместе с тем уже с октября по декабрь ожидается восстановление германского рынка ПК, которое продолжится и в следующем году благодаря нормализации уровня товарных запасов. В 2024 году поставки ПК увеличатся на 8,1% по сравнению с 2023 годом, считают в IDC.

Нынешние негативные тенденции в отрасли обусловлены экономическом спадом в стране, а также событиями пандемии, когда, с одной стороны, отмечался повышенный спрос на персональные компьютеры, а с другой стороны, возникали перебои в поставках, связанные с ограничительными мерами.

Такое сочетание факторов привело к накоплению на складах избыточного числа ПК, для реализации которых требуется некоторое время.

"Рынок еще не пришел в норму после пандемии", - подчеркивает Даниэль Гонкальвес, старший менеджер по исследованиям IDC.

По мере того как запасы будут возвращаться к обычному уровню, а участники цепочки поставок приспособятся к существующему спросу, отгрузки ПК начнут достигать равновесия с продажами, добавил он.

Текущее состояние рынка ПК в Германии во многом отражает ситуацию в западноевропейском регионе в целом. По прогнозам IDC, в третьем квартале 2023 года поставки персональных компьютеров в Западной Европе сократятся на 5,6%, а годовое их падение будет выражаться двузначными числами.