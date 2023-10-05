Система противоракетной обороны развернута над Варшавой

Система противоракетной обороны на основе Patriot развернута над Варшавой, заявил в четверг министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. "Это историческое и переломное событие. Варшава впервые получает противоракетную оборону на базе системы Patriot", - сказал глава польского Минобороны, которого цитирует пресс-служба ведомства. "С завтрашнего дня солдаты приступят к дежурству по элементам этой современной системы", - добавил он.

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