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Бизнес и законодательство 05.10.2023 14:14

Налоговый омбудсмен Азербайджана в 2022г поддержал лишь треть обращений налогоплательщиков

Налоговый омбудсмен Азербайджана в 2022 году получил 17 обращений от налогоплательщиков, по 6 обращениям были обеспечены интересы налогоплательщиков.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Государственной налоговой службы, в 2021 году эти показатели составили 17 и 10 соответственно.

В целом, в 2019-2022гг число обращений к Налоговому омбудсмену составило 198, из которых по 72 обращениям были обеспечены интересы налогоплательщиков. Таким образом, порядка 36,4% обращений налогоплательщиков к налоговому омбудсмену были признаны обоснованными.

Р.Ахмедов

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Тэги: НАЛОГИ, ОМБУДСМЕН, ОБРАЩЕНИЯ

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