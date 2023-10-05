Внешнеторговый дефицит США в августе упал до минимума за 3 года

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны.
Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года.
Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,7 млрд, а не $65 млрд, как было объявлено ранее.
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.
Экспорт в августе увеличился на 1,6% - до $256 млрд, что является максимальным объемом за последние пять месяцев. В том числе выросли поставки за рубеж нефти и нефтепродуктов, полупроводниковой продукции и фармацевтических препаратов.
В то же время импорт снизился на 0,7% и составил $314,3 млрд, в частности, из-за уменьшения закупок потребительских товаров, включая телефоны, а также электроприборов.
Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце сократился на $5,5 млрд - до $84,5 млрд, в то время как профицит в сфере услуг повысился на $1 млрд и достиг $26,2 млрд.
Дефицит в торговле с Китаем уменьшился на $1,3 млрд - до $22,7 млрд.
В январе-августе общий размер внешнеторгового дефицита США упал на 20,7% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 1,1%, в то время как импорт снизился на 4,3%.
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