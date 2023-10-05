Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7885 RUR   0.017 GBR   2.0665 TRY   0.0617

Цена на нефть

04.10 $/bbl +/- WTI 84.22 -5.01 Brent 85.81 -5.11

Макроэкономика 05.10.2023 17:01

Внешнеторговый дефицит США в августе упал до минимума за 3 года

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,7 млрд, а не $65 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.

Экспорт в августе увеличился на 1,6% - до $256 млрд, что является максимальным объемом за последние пять месяцев. В том числе выросли поставки за рубеж нефти и нефтепродуктов, полупроводниковой продукции и фармацевтических препаратов.

В то же время импорт снизился на 0,7% и составил $314,3 млрд, в частности, из-за уменьшения закупок потребительских товаров, включая телефоны, а также электроприборов.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце сократился на $5,5 млрд - до $84,5 млрд, в то время как профицит в сфере услуг повысился на $1 млрд и достиг $26,2 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем уменьшился на $1,3 млрд - до $22,7 млрд.

В январе-августе общий размер внешнеторгового дефицита США упал на 20,7% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 1,1%, в то время как импорт снизился на 4,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ВНЕШТОРГ, БАЛАНС


Похожие новости


Внешнеторговый дефицит США в июле вырос слабее прогноза - до $65 млрд Внешнеторговый дефицит США в июне сократился до $65,5 млрд, импорт обновил минимум с ноября 2021г Внешнеторговый дефицит США в апреле вырос до максимума за полгода Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре вырос до максимума почти за 6 лет Команда Трампа не успевает завершить расследование на рынке стали США до конца июня США и Китай заключили предварительное торговое соглашение Торговое соглашение США-ЕС может быть одобрено до конца 2016г - Обама Сенат США одобрил расширение внешнеторговых полномочий президента Китай обошел США и стал крупнейшей торговой державой мира в 2012 году Белый дом подталкивает Конгресс США предоставить РФ режим наибольшего благоприятствования - WSJ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az