СГБ Азербайджана подтвердила задержание Гукасяна, Саакяна и Ишханяна, им предъявлены обвинения по 7 статьям УК

Бывшим т.н. «президентам самопровозглашенной НКР» Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, «экс-председателю парламента» сепаратистского режима в Карабахе Давиду Ишханяну предъявлены обвинения по 7 статьям УК Азербайджана, сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.
В частности, им инкриминируются следующие статьи: 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм с повторным использованием оружия, взрывчатых веществ и устройств организованной преступной группировкой), 214-1 (финансирование терроризма), 214-3.2 (проведение учений с целью терроризма), 228.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, их комплектующих частей, боевого снаряжения, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп).
Спецслужба указывает, что все трое арестованы (сроком на 4 месяца – ИФ).
В ходе следствия установлено, что задержанные принимали участие в формировании и организации деятельности вооруженных формирований (НВФ), не предусмотренных законодательством Азербайджана, для совершения вооруженных нападений, снабжали незаконные вооруженные формирования оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой.
Кроме того, они занимались финансированием терроризма, путем умышленного сбора, распределения и предоставления денежных средств и иного имущества, прямо и косвенно зная, о целях совершения террористических актов НВФ.
Также следствием установлено, что обвиняемые занимались организацией учений по использованию огнестрельным оружием, взрывчатых веществ, устройств и отравляющих веществ.
"Помимо этого, следствие установило, что обвиняемые с целью разжигания национальной вражды, создания паники среди населения, оказания влияния на решения правительственных структур и международных организаций, занимались организацией взрывов, минированием территорий, нанесением значительного ущерба имуществу", - подчеркивает СГБ.
Б.Рустамбеков
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