Испания поставит Украине 6 компексов ПВО HAWK, Германия - Patriot

С точки зрения Украины, главной темой саммита в Гранаде было обеспечение ПВО, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я очень рад, что у нас сегодня есть мощный прогресс в этом направлении. Это шесть систем Hawk от Педро Санчеса, от премьер-министра, правительства Испании. И это будет совместная работа с партнерами, но под председательством Испании", - уточнил Зеленский журналистам в четверг в Гранаде.

"И мощное решение у нас на встрече с господином канцлером Шольцем. Немецкое правительство будет работать над предоставлением Украине еще одной системы Patriot. Я считаю, что это единственная на сегодня система, которая может противостоять таким массовым убийствам", - сказал Зеленский.