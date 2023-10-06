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Здравоохранение 06.10.2023 12:48

Минздрав направит свыше 2,3 млн манатов на текущий ремонт подведомственных медицинских учреждений

Министерство здравоохранения Азербайджана направит свыше 2,3 млн манатов на текущий ремонт медицинских учреждений, входящих в структуру ведомства.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, соответствующий контракт Минздрав подписал с ООО «Pro Construction Company».

Стоимость договора - 2 млн 314,2 тыс. манатов.

Срок завершения работ – до 29 декабря 2023 года.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЗДРАВ, РЕМОНТ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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