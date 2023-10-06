Минздрав направит свыше 2,3 млн манатов на текущий ремонт подведомственных медицинских учреждений

Министерство здравоохранения Азербайджана направит свыше 2,3 млн манатов на текущий ремонт медицинских учреждений, входящих в структуру ведомства. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, соответствующий контракт Минздрав подписал с ООО «Pro Construction Company». Стоимость договора - 2 млн 314,2 тыс. манатов. Срок завершения работ – до 29 декабря 2023 года. Н.Аббасова

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