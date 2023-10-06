Парламент Азербайджана осудил антиазербайджанскую резолюцию Европарламента, назвал ее далекой от объективности

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана выступил с заявлением, в котором решительно осудил антиазербайджанскую резолюцию, принятую Европарламентом 5 октября 2023 года.

«Милли Меджлис Азербайджана выражает решительный протест принятую Европарламентом 5 октября 2023 года резолюцию. Считаем ее предвзятой и далекой от объективности», - говорится в тексте заявления, поступившем в пятницу в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В парламенте Азербайджана жестко осудили подобные действия, «направленные против нашей страны».

В заявлении указывается, что у Азербайджана нет никаких обязательств перед Европарламентом. «Было бы хорошо, если бы Европарламент занялся бы проблемами безудержной исламофобии, антисемитизма, массовыми и грубыми нарушениями прав мигрантов и подобными, глубоко укоренившимися проблемами в Европе», - отмечается в заявлении.

Законодатели Азербайджана подчеркивают, что данная резолюция была подготовлена ​​на основе ложной информации антиазербайджанских, исламофобских депутатов, при наущении правительства Франции. «Этот шаг Европарламента является еще одним ярким примером того, что он опирается на двойные стандарты и доказывает его селективный подход к вопросам», - указывается в заявлении.

В Баку считают, что что принятие подобной резолюции означает «открытую поддержку Европарламентом армянского сепаратизма».

«Главный инициатор резолюции - Франция, политика которой потерпела крупные поражения в различных регионах мира, в последние годы является главным препятствием на пути обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе. Поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, Франция пытается применить свой новый колониальный опыт на Южном Кавказе, выпячивает христианский фактор и подходит к завершившему конфликту с позиции религиозного фанатизма, что является проявлением политики крестовых походов», - говорится в заявлении парламента Азербайджана.

Б.Рустамбеков