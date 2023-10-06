Парламент Азербайджана осудил антиазербайджанскую резолюцию Европарламента, назвал ее далекой от объективности

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана выступил с заявлением, в котором решительно осудил антиазербайджанскую резолюцию, принятую Европарламентом 5 октября 2023 года.
«Милли Меджлис Азербайджана выражает решительный протест принятую Европарламентом 5 октября 2023 года резолюцию. Считаем ее предвзятой и далекой от объективности», - говорится в тексте заявления, поступившем в пятницу в агентство «Интерфакс-Азербайджан».
В парламенте Азербайджана жестко осудили подобные действия, «направленные против нашей страны».
В заявлении указывается, что у Азербайджана нет никаких обязательств перед Европарламентом. «Было бы хорошо, если бы Европарламент занялся бы проблемами безудержной исламофобии, антисемитизма, массовыми и грубыми нарушениями прав мигрантов и подобными, глубоко укоренившимися проблемами в Европе», - отмечается в заявлении.
Законодатели Азербайджана подчеркивают, что данная резолюция была подготовлена на основе ложной информации антиазербайджанских, исламофобских депутатов, при наущении правительства Франции. «Этот шаг Европарламента является еще одним ярким примером того, что он опирается на двойные стандарты и доказывает его селективный подход к вопросам», - указывается в заявлении.
В Баку считают, что что принятие подобной резолюции означает «открытую поддержку Европарламентом армянского сепаратизма».
«Главный инициатор резолюции - Франция, политика которой потерпела крупные поражения в различных регионах мира, в последние годы является главным препятствием на пути обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе. Поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, Франция пытается применить свой новый колониальный опыт на Южном Кавказе, выпячивает христианский фактор и подходит к завершившему конфликту с позиции религиозного фанатизма, что является проявлением политики крестовых походов», - говорится в заявлении парламента Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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