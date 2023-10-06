Продажи чипов в мире снизились в августе на 6,8% г/г - SIA

Мировые продажи полупроводников в августе уменьшились на 6,8% - до $44 млрд по сравнению с $47,2 млрд в том же месяце прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Между тем относительно июля поставки увеличились на 1,9%.

"Мировые продажи полупроводников в августе росли шестой месяц подряд в помесячном сравнении, демонстрируя медленный, но устойчивый рост рыночного спроса", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. Он также отметил, что "сокращение поставок в годовом сравнении стало минимальным с октября 2022 года, и это вселяет оптимизм".

Продажи микропроцессоров в августе в Северной и Южной Америке повысились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 3,5%. При этом в Японии они сократились на 2,9%, в Китае - на 12,6%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 11,3%.

Реализация чипов относительно июля в Северной и Южной Америке увеличилась на 4,6%, в КНР - на 2%, в АТР - на 1,2%. Между тем в Японии показатель сократился на 0,4%, в Европе - на 1,1%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.