Мирный житель подорвался на мине в Тертерском районе

Житель села Чайлы Тертерского района скончался, подорвавшись на противопехотной мине, сообщает МВД Азербайджана. «6 октября в районе 17:00 Ягуар Хадиев, 1989-го года рождения, скончался, подорвавшись на противопехотной мине», - сообщает ведомство. Н.Аббасова

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