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Происшествия 06.10.2023 17:50

Мирный житель подорвался на мине в Тертерском районе

Житель села Чайлы Тертерского района скончался, подорвавшись на противопехотной мине, сообщает МВД Азербайджана.

«6 октября в районе 17:00 Ягуар Хадиев, 1989-го года рождения, скончался, подорвавшись на противопехотной мине», - сообщает ведомство.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНА, ЖИТЕЛЬ, ПОДРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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