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Наука и образование 06.10.2023 22:30

Космолет компании Virgin Galactic совершил успешную посадку после суборбитального полета

Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в пятницу совершил успешную посадку после четвертого по счету коммерческого суборбитальный полета, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолёта-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико в 11:40 по времени Восточного побережья США (в 19:40).

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте примерно 14 км, после чего он самостоятельно поднялся на высоту около 85 км.

В рамках миссии Galactic 4 в состав экипажа космолета входили командир Келли Латимер, пилот Фредерик Стеркоу, инструктор астронавтов Бет Мозес компании Virgin Galactic и трое коммерческих туристов Рон Розано из США, Тревор Битти из Великобритании и Намира Салим из Пакистана.

На максимальной высоте пассажиры в течении нескольких минут испытали невесомость. В общей сложности полет космолета продлился около часа.

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Тэги: США, КОСМОЛЕТ, ПРИЗЕМЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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