Руководители стран ЕС обсудили в Испании перспективы евроинтеграции Украины, Молдовы и Грузии

Лидеры стран ЕС на неформальном саммите в Гранаде обсудили вопрос о том, как успешно завершить процесс вступления в Евросоюз западно-балканских стран, а также - перспективы присоединения к союзу Украины, Молдовы и Грузии, заявил в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы поговорили в Гранаде (...) о завершении процесса вступления в ЕС государств Западных Балкан и о перспективе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии", - отметил Шольц на пресс-конференции в Испании.
Канцлер ФРГ также добавил, что дальнейшее расширение ЕС не должно привести к уменьшению значимости голоса Германии при принятии союзом решений.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о дальнейшем расширении ЕС, отметила, что не может быть упрощенных путей для приема новых членов, они должны добиться результатов в процессе подготовки, который приведет их к европейским стандартам.
"Процесс вступления в Европейский союз основывается на заслугах. Это сегодня очень ясно подтвердилось в наших дискуссиях. Никаких упрощений, никакого автоматизма. Что касается вступления, оно основывается на заслугах", - заявила глава ЕК.
В настоящее время на вступление в Евросоюз претендуют Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория. Кроме того, в ЕС не исключают возможность присоединения к союзу Косово.
В марте прошлого года Грузия подала заявку на членство в ЕС, но на настоящий момент пока не получила статус кандидата.
В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того же года Совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз.
В июне 2022 года Молдова также получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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