ЕС планирует 1 февраля провести саммит, на котором рассмотрит вопрос о помощи Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник заявил, что ЕС планирует 1 февраля провести саммит, на котором, в частности, рассмотрит вопрос выделения помощи Украине.
"1 февраля пройдет специальный саммит по финансовым вопросам", - сказал Мишель на пресс-конференции.
Он отметил, что на нем будет рассмотрена тема о долгосрочном бюджете ЕС, предусматривающем выделение помощи Украине.
Ранее лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС, включающего помощь Украине, и вернутся к обсуждению вопроса в начале 2024 года. Премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил в сети Х, что заблокировал выделение средств для Украины. "Мы вернёмся к этому вопросу на саммите в начале следующего года, после необходимой подготовки", - написал он.
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