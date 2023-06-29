Европейские лидеры обсудят в Брюсселе помощь Украине и события в России

Двухдневный саммит ЕС откроется в четверг в Брюсселе.

"Мы еще решительнее подтвердим нашу приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе посредством устойчивой финансовой и военной помощи. Мы также должны обсудить, как еще больше усилить международную поддержку украинской формулы мира", - написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на европейскую встречу в верхах.

На заседании Евросовета в связи с обсуждением Украины может быть затронута и тема последних событий в России. При подготовке саммита этот вопрос не поднимался, поэтому "больших ожиданий" от его рассмотрения нет, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, комментировавший им повестку на условии анонимности накануне встречи.

В то же время источник сказал, что ЕС продолжит работу над тем, как использовать замороженные российские активы с целью помощи в восстановлении Украины. Однако, подчеркнул он, это сложный и неоднозначный вопрос.

"Будут дебаты. Не знаю, каков будет итог. В любом случае тема очень противоречивая, очень техническая, и есть целая серия побочных эффектов", - продолжил функционер ЕС.

По его словам, решение этой задачи требует осторожности и согласования со странами G7, так как "это кажется простым, но есть целый ряд последствий".

"Мы не можем делать всё, что захотим. Нельзя взять (чужие) деньги и положить их в свой бумажник. Мы соблюдаем принципы правового государства. Когда замораживают активы, надо иметь возможность вернуть их, как только прекратится инкриминируемое поведение. Таким образом, надо быть в состоянии вернуть эти деньги: весь авуар и проценты на него", - объяснил высокопоставленный источник.

"Вот почему это сложно", - отметил он, добавив, что такие санкции - это сигнал всем, включая инвесторов, и некоторые инвесторы зададут себе вопрос, что может быть с их средствами, если они попадут в санкционный список. "То есть надо думать о побочных эффектах этих мер", - заявил собеседник журналистов.

Еврочиновник указал на юридические сложности этой проблемы, пояснив, что можно принять непродуманное решение, а потом последуют судебные иски, и это противоречило бы искомой цели.

Мишель в своем послании руководителям стран ЕС также сообщил: "Нашей встрече будет предшествовать обед с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым мы можем обменяться мнениями по вопросам глобальной и европейской безопасности".

Глава Евросовета напомнил, что в 2022 году в Версале лидеры государств-членов ЕС "решили взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность и оборону". Теперь, считает он, "настало время оценить, чего мы достигли, и обсудить, как ускорить нашу работу, чтобы выполнить взятые на себя обязательства".

На заседании Европейского совета состоится обмен мнениями об экономическом положении союза. "Я хотел бы, чтобы мы оценили прогресс в повышении нашей конкурентоспособности, укреплении нашей экономической базы и повышении нашей экономической безопасности и устойчивости, обдумав дальнейшие действия, которые могут потребоваться", - написал Мишель в письме-приглашении.

Лидеры ЕС рассмотрят миграционную ситуацию. Упомянув недавнее трагическое кораблекрушение с мигрантами в Средиземном море, председатель Евросовета назвал это "суровым напоминанием о том, что необходимо продолжать неустанно работать над решением европейской миграционной проблемы".

Главы государств и правительств стран ЕС вновь обратят свое внимание на КНР. "Что касается Китая, мы дадим дополнительные указания после наших дебатов в октябре и дебатов, проведенных министрами иностранных дел в мае. Это будет возможность подтвердить нашу единую позицию в отношении Китая", - отметил Мишель.

Он перечислил еще ряд вопросов внешней политики, которые, по его мнению, заслуживают внимания высшего руководства Евросоюза. Это предстоящий саммит Европейский союз - Cообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна, отношения ЕС с партнерами в странах южного соседства и события на Западных Балканах.