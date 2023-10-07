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ТЭК 07.10.2023 09:05

В субботу состоится церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан

Торжественная церемония старта поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан пройдет в субботу, 7 октября. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшихся в пятницу российско-узбекских переговоров.

По его словам, помимо него участие в мероприятии примут президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Это происходит впервые за всю историю существования данных транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, российского происхождения не направлялся", - сказал Путин.

Он добавил, что стороны договорились о начале поставок в кратчайшие сроки и создали для них соответствующие условия.

"В Узбекистан наш газ будет поступать транзитом через Казахстан. Часть топлива будет подаваться и в Казахстан", - отметил президент РФ.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов также добавил: "Казахстан будет получать и часть газа, и плату за транзит. Это проект, который будет всех устраивать".

Шульгинов прокомментировал, что поставки российского газа в Узбекистан и Казахстан позволят обеспечить энергобезопасность этих стран.

"Прошлой зимой были проблемы (с энергоснабжением - ИФ) в Киргизии, Туркменистане, Узбекистане. Дефицит энергии даже приводил к отключениям населения. Нельзя этого допустить вновь. Я думаю, это своевременное решение: использовать существующую инфраструктуру - "Средняя Азия - Центр", которая ранее работала в обратном направлении", - сказал российский министр.

Как сообщалось, в рамках ПМЭФ-2023 председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы республики к его приемке и транспортировке.

Плановый срок начала экспорта российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана - IV квартал 2023 года. Двухлетний договор АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" предполагает объём поставок - 9 млн кубометров в сутки, почти 2,8 млрд кубометров в год.

Одобренной "Дорожной картой" предусматривалось строительство новых газоизмерительных станций на территории Узбекистана для поставок газа в реверсном режиме транзитом через Казахстан по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр". Были намечены капремонт и замена трех единиц газоперекачивающего оборудования, восстановительные работы на 11 единицах газоперекачивающего оборудования, прокладка 22 км новых магистральных газопроводов, ремонт 56 км газопроводов.

На ПМЭФ-2023 "Газпром" (MOEX: GAZP) также подписал договор с казахстанской QazaqGaz на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

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Тэги: РОССИЯ, АЗИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ, ЗАПУСК


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