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Дальнее зарубежье 07.10.2023 16:40

В ЕС заявили о солидарности с Израилем в связи с нападением ХАМАС

Евросоюз стоит на стороне Израиля в ситуации с атаками ХАМАС, осуждает действия палестинцев, заявил в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС выражает солидарность с Израилем в это тяжелое время", - написал он в соцсети X.

"Мы безоговорочно осуждаем атаки ХАМАС. Это ужасающее насилие надо немедленно прекратить. Терроризм и жестокость ничего не решают", - добавил он.

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Тэги: ЕС, ХАМАС, ОСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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