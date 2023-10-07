В ЕС заявили о солидарности с Израилем в связи с нападением ХАМАС

Евросоюз стоит на стороне Израиля в ситуации с атаками ХАМАС, осуждает действия палестинцев, заявил в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС выражает солидарность с Израилем в это тяжелое время", - написал он в соцсети X.

"Мы безоговорочно осуждаем атаки ХАМАС. Это ужасающее насилие надо немедленно прекратить. Терроризм и жестокость ничего не решают", - добавил он.