Глава Еврокомиссии призвала ХАМАС освободить всех израильских заложников

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в специальном заявлении вечером в понедельник приветствовала договоренность о продлении на два дня паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС.
"Я еще раз призываю террористов ХАМАС освободить всех заложников, захваченных во время ужасающей атаки 7 октября. За последние четыре дня было радостно видеть освобождение первых израильских заложников, а также заложников других национальностей", - заявила глава ЕК.
Она также приветствовала "существенное увеличение поставок гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению в Газе, которое стало возможным благодаря этой паузе в боевых действиях".
"Достигнутое сегодня соглашение расширяет это окно надежды, позволяя большему количеству гражданских лиц в секторе Газа получить доступ к необходимой помощи", - считает фон дер Ляйен.
Председатель ЕК поблагодарила "все стороны, участвующие в обеспечении этого важного нового соглашения".
"В частности, я хотела бы поблагодарить власти Катара, Египта и США за их неустанные дипломатические усилия по достижению этой сделки. Европейский союз продолжит поддерживать тесные контакты со всеми международными партнерами для достижения политического решения, которое обеспечит мирное сосуществование между израильтянами и палестинцами на основе решения о двух государствах", - отметила фон дер Ляйен.
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