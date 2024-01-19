Боррель утверждает, что Израиль финансировал ХАМАС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу выступил с утверждениями о том, что Израиль финансировал радикальную группировку ХАМАС с целью ослабления Движения за освобождение Палестины (ФАТХ), сообщает агентство ЭФЭ.
"ХАМАС в течение многих лет получал финансирование со стороны Израиля, чтобы ослабить ФАТХ", - отметил Боррель в речи в Университете Вальядолида.
Кроме того, Боррель во время выступления в Вальядолиде призвал международное сообщество к тому, чтобы оно настояло на создании палестинского государства, несмотря на протесты Израиля.
"Каждый, кто выступает за решение на основании принципа два государства для двух народов, должен принять активное участие в том, чтобы воплотить его в жизнь", - подчеркнул Боррель, добавив, что если другие страны поддерживают данную идею, то им, возможно "придется навязать это решение" Израилю.
Также Боррель вновь призвал к гуманитарной паузе, освобождению заложников и прекращению войны в секторе Газа.
Кроме того, глава европейской дипломатии отметил, что основным приоритетом международного сообщества должно стать "предотвращение эскалации" конфликта в Красном море, и призвал "защитить судоходство", не усугубляя при этом напряженность в отношениях с йеменскими мятежниками-хуситами.
"Мы находимся на грани ситуации, которая может быть очень опасной, и в любой момент может вспыхнуть искра", - предупредил Боррель, заявив, что ЕС "будет отправлять корабли не для осуществления активных боевых действий (в Красном море - ИФ), а исключительно для защиты судоходства".
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