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Дальнее зарубежье 16.11.2023 20:01

Боррель просит Израиль не руководствоваться исключительно "чувством гнева"

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, начавший в четверг свое ближневосточное турне, призвал Израиль "не позволить гневу возобладать над разумом", сообщает газета Le Figaro.

"Я понимаю ваши страхи и вашу боль. Я понимаю ваш гнев. Но позвольте мне просить вас не дать гневу взять верх над разумом", - приводит издание слова главы дипломатии ЕС во время посещения на юге Израиля кибуца, подвергшегося террористической атаке ХАМАС 7 октября.

Боррель также призвал к "немедленному и безусловному освобождению" заложников, захваченных в тот день террористами".

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано на брифинге в Брюсселе в четверг заявил, что одна из главных целей визита Борреля в регион - это освобождение заложников. "Речь идет о необходимости освободить заложников и пленных ХАМАС. Они по-прежнему в руках террористов в Газе. И это одно из его (Борреля) главных посланий. Он прибыл с ним и в Израиль, и в Палестину", - сказал Стано.

Накануне Европейская внешнеполитическая служба объявила, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель с 16 по 20 ноября посетит Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПРИЗЫВ


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