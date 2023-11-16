Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, начавший в четверг свое ближневосточное турне, призвал Израиль "не позволить гневу возобладать над разумом", сообщает газета Le Figaro.
"Я понимаю ваши страхи и вашу боль. Я понимаю ваш гнев. Но позвольте мне просить вас не дать гневу взять верх над разумом", - приводит издание слова главы дипломатии ЕС во время посещения на юге Израиля кибуца, подвергшегося террористической атаке ХАМАС 7 октября.
Боррель также призвал к "немедленному и безусловному освобождению" заложников, захваченных в тот день террористами".
Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано на брифинге в Брюсселе в четверг заявил, что одна из главных целей визита Борреля в регион - это освобождение заложников. "Речь идет о необходимости освободить заложников и пленных ХАМАС. Они по-прежнему в руках террористов в Газе. И это одно из его (Борреля) главных посланий. Он прибыл с ним и в Израиль, и в Палестину", - сказал Стано.
Накануне Европейская внешнеполитическая служба объявила, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель с 16 по 20 ноября посетит Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию.
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