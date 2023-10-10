Боррель направил приглашение главам МИД Израиля и палестинцев на встречу министров стран ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины Эли Коэн и Рияд аль-Малики выступить позднее во вторник на встрече глав МИД стран Евросоюза.

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэн присоединиться к встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, которую я созываю сегодня днем", - написал он в соцсети X (ранее - Twitter).

"Также пригласил министра иностранных дел Палестинской национальной администрации Рияда аль-Малики выступить на заседании и изложить ее точку зрения ", - добавил он.