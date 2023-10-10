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Дальнее зарубежье 10.10.2023 16:26

Боррель направил приглашение главам МИД Израиля и палестинцев на встречу министров стран ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пригласил министров иностранных дел Израиля и Палестины Эли Коэн и Рияд аль-Малики выступить позднее во вторник на встрече глав МИД стран Евросоюза.

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэн присоединиться к встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, которую я созываю сегодня днем", - написал он в соцсети X (ранее - Twitter).

"Также пригласил министра иностранных дел Палестинской национальной администрации Рияда аль-Малики выступить на заседании и изложить ее точку зрения ", - добавил он.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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