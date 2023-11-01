Боррель «потрясен» ударом Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потрясен числом жертв удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа.
"Я потрясен большим числом жертв израильской бомбежки лагеря беженцев Джабалия", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).
По его словам, ЕС все еще придерживается позиции о том, что у Израиля есть право на самозащиту, однако необходимо действовать в соответствии с международным гуманитарным правом, а также обеспечивать безопасность для всех мирных граждан.
Боррель вновь напомнил, что ЕС с первой недели призывает к созданию гуманитарных коридоров и пауз на гуманитарные нужды.
Во вторник ЦАХАЛ атаковал Джабалию, в результате чего погибли более 50 человек и около 150 пострадали. В среду израильские военные провели повторную атаку лагеря.
В Джабалии проживает почти 120 тыс. человек, место является крупнейшим лагерем беженцев в секторе Газа.
Баку и Исламабад обсудили военное сотрудничество
Великобритания с июля 2022г по июнь 2023г купила у Азербайджана нефти на 215 млн фунтов
Узбекистан планирует новые проекты в энергогенерации с компаниями Турции и Франции
Узбекистан заинтересован в наращивании закупок газа РФ, будет развиваться транзит
Ирак в октябре увеличил экспорт нефти почти на 3% к сентябрю
В Узбекистане будут штрафовать за скрывающую лицо одежду
Строительство Мемориального комплекса в Гяндже обойдется в 6 млн манатов
Пограничники Азербайджана в октябре задержали 35 нарушителей госграницы
В Нахчыване планируют построить школу на 1 тыс. учеников
Управление связи г.Нахчыван планирует построить Data Center
ИВ Шемахинского района направит 543 тыс. манатов на капремонт дорог
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank станет первым рабочим местом для 3 студентов UNEC
Bakcell открыл новый магазин в Ахмедлы
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире