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Дальнее зарубежье 01.11.2023 17:11

Боррель «потрясен» ударом Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потрясен числом жертв удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа.

"Я потрясен большим числом жертв израильской бомбежки лагеря беженцев Джабалия", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, ЕС все еще придерживается позиции о том, что у Израиля есть право на самозащиту, однако необходимо действовать в соответствии с международным гуманитарным правом, а также обеспечивать безопасность для всех мирных граждан.

Боррель вновь напомнил, что ЕС с первой недели призывает к созданию гуманитарных коридоров и пауз на гуманитарные нужды.

Во вторник ЦАХАЛ атаковал Джабалию, в результате чего погибли более 50 человек и около 150 пострадали. В среду израильские военные провели повторную атаку лагеря.

В Джабалии проживает почти 120 тыс. человек, место является крупнейшим лагерем беженцев в секторе Газа.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ЛАГЕРЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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