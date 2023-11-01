Боррель «потрясен» ударом Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потрясен числом жертв удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа.

"Я потрясен большим числом жертв израильской бомбежки лагеря беженцев Джабалия", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, ЕС все еще придерживается позиции о том, что у Израиля есть право на самозащиту, однако необходимо действовать в соответствии с международным гуманитарным правом, а также обеспечивать безопасность для всех мирных граждан.

Боррель вновь напомнил, что ЕС с первой недели призывает к созданию гуманитарных коридоров и пауз на гуманитарные нужды.

Во вторник ЦАХАЛ атаковал Джабалию, в результате чего погибли более 50 человек и около 150 пострадали. В среду израильские военные провели повторную атаку лагеря.

В Джабалии проживает почти 120 тыс. человек, место является крупнейшим лагерем беженцев в секторе Газа.