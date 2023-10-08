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Дальнее зарубежье 08.10.2023 09:05

Свыше 300 человек погибли от действий ХАМАС в Израиле

Число погибших в Израиле во время совершенных в субботу нападений палестинской группировки ХАМАС превысило 300 человек, сообщают в воскресенье израильские СМИ со ссылкой на медиков.

Ожидается, что эта цифра будет и дальше увеличиваться, так как множество людей получили крайне тяжелые ранения.

Общее число пострадавших в настоящее время оценивается в 1590 человек. Кроме того, предполагается, что бойцы радикальных палестинских группировок захватили десятки заложников, в том числе - военных, и отвезли их в сектор Газа.

В субботу вечером сообщалось о более чем 200 погибших в Израиле и о примерно 1,1 тыс. получивших ранения.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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