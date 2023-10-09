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Дальнее зарубежье 09.10.2023 14:03

12 граждан Таиланда и 10 граждан Непала погибли в Израиле в ходе нападения ХАМАС

До 12 граждан Таиланда погибли в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя таиландского МИД.

Еще 8 таиландцев получили ранения, а 11 оказались в плену.

Всего в Израиле проживает около 30 тыс. таиландцев, примерно 5 тыс. из них работают вблизи сектора Газа. Некоторых из них власти Израиля в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировали в более безопасные районы.

Также погибли 10 граждан Непала, еще минимум один непалец пропал без вести. МИД Непала сообщает и о раненых, но точное их число неизвестно.

В понедельник премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал специальное заседание кабинета министров, чтобы обсудить способы возвращения граждан страны из Израиля.

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Тэги: ТАИЛАНД, НЕПАЛ, ИЗРАИЛЬ, ПОГИБШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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