12 граждан Таиланда и 10 граждан Непала погибли в Израиле в ходе нападения ХАМАС

До 12 граждан Таиланда погибли в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя таиландского МИД.
Еще 8 таиландцев получили ранения, а 11 оказались в плену.
Всего в Израиле проживает около 30 тыс. таиландцев, примерно 5 тыс. из них работают вблизи сектора Газа. Некоторых из них власти Израиля в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировали в более безопасные районы.
Также погибли 10 граждан Непала, еще минимум один непалец пропал без вести. МИД Непала сообщает и о раненых, но точное их число неизвестно.
В понедельник премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал специальное заседание кабинета министров, чтобы обсудить способы возвращения граждан страны из Израиля.
В Тегеране ожидают возобновления деятельности посольства Азербайджана в Иране
Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили «Север-Юг» и сотрудничество в сфере судостроения
Минэнерго РФ: доля «серого» экспорта нефтепродуктов - всего несколько процентов, но этого достаточно для нарушения баланса
Нефть активно дорожает из-за атаки на Израиль
SOCAR-AQS завершила бурение новой скважины на мелководье Гюнешли
Bristol Myers покупает разработчика противораковых препаратов Mirati Therapeutics за $5,8 млрд
Швейцария в январе-августе увеличила поставки лекарств в Азербайджан в 1,6 раза
УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой на две недели
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Стипендиальная программа для студенток от NEQSOL Holding и Фонда Развития Образования
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС