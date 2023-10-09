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Транспорт и связь 09.10.2023 14:52

В Дагестане в пункте пропуска на границе с Азербайджаном открыто 5 новых полос движения для грузиков

В Дагестане в рамках реконструкции автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном запущено движение по пяти новым полосам для грузового транспорта.

«Всего с учетом этих полос в пункте пропуска в настоящее время модернизировано 16 полос движения (10 для грузовиков и 6 для легкового транспорта). Сейчас, когда легковое сообщение с Азербайджаном из-за действующих ковидных ограничений приостановлено, движение транспорта осуществляется только по грузовой составляющей», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из пресс-релиза Минтранса РФ.

По данным ведомства, до реконструкции для большегрузов было предусмотрено 5 полос движения, теперь это количество удвоилось.

«Проведенные работы позволили ликвидировать очереди на подъезде к пункту пропуска. Обустройство погранперехода близится к завершению, его строительная готовность составляет 88%. В рамках проекта построено и реконструировано порядка 30 зданий и сооружений. В настоящее время ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству территории», - говорится в сообщении

Ведомство подчеркивает, что после реконструкции в пункте пропуска будут функционировать 22 полосы движения (10 для грузовиков, 10 для легковых машин и 2 для автобусов), что почти в 2 раза больше, чем до начала модернизации. Пропускная способность Яраг-Казмаляра вырастет в 3,5 раза до 1,4 тыс. транспортных средств в сутки с потенциальной возможностью почти до 2 тыс.

Модернизация инфраструктуры позволит обеспечить комфортные условия для пересечения границы и придать импульс развитию международного транспортного коридора «Север-Юг».

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», российской стороной до конца 2027 года запланирована модернизация целого ряда погранпереходов, входящих в створ международного транспортного коридора «Север-Юг». Это и морские, и железнодорожные, и автомобильные пункты пропуска (среди них Верхний Ларс, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр, Караузек, Махачкала, Дербент). Развитие инфраструктуры МТК будет способствовать укреплению торгово-экономических связей, оптимизации транспортно-логистической системы, созданию новых инфраструктурных маршрутов и наращиванию объемов грузоперевозок в Азербайджан, Иран, Индию и другие страны Южной Азии и Персидского Залива.

Н.Аббасова

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Тэги: ДАГЕСТАН, КПП, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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