В Азербайджане на начало октября заключено около 1,8 млн трудовых договоров - ГНС

В Азербайджане по состоянию на 1 октября 2023 года заключено 1 млн 770,3 тыс. трудовых договоров, сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).

«По сравнению с началом 2019 года число заключенных трудовых договоров увеличилось на 368,3 тыс. ед. и на 1 октября 2023 года достигло 1 млн 770,3 тыс.», - отмечается в информации.

В частном ненефтяном секторе этот показатель за отчетный период увеличился на 340,9 тыс. - до 880,8 тыс.

Х.Насирзаде