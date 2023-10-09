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Бизнес и законодательство 09.10.2023 15:09

В Азербайджане на начало октября заключено около 1,8 млн трудовых договоров - ГНС

В Азербайджане по состоянию на 1 октября 2023 года заключено 1 млн 770,3 тыс. трудовых договоров, сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).

«По сравнению с началом 2019 года число заключенных трудовых договоров увеличилось на 368,3 тыс. ед. и на 1 октября 2023 года достигло 1 млн 770,3 тыс.», - отмечается в информации.

В частном ненефтяном секторе этот показатель за отчетный период увеличился на 340,9 тыс. - до 880,8 тыс.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГНС, ДОГОВОРА, ТРУДОВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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