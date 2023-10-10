Связанная c Prosperity Life компания покупает страховщика National Western за $1,9 млрд

Компания S. USA Life Insurance Company, аффилированная с американской Prosperity Life Group, покупает страховщика National Western Life Group примерно за $1,9 млрд, говорится в пресс-релизе последней.

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, каждая акция National Western будет конвертирована в право на получение $500. Закрытие транзакции ожидается в первом полугодии 2024 года.

Перед слиянием National Western рассматривала "стратегические варианты" для повышения акционерной стоимости.

На 30 июня консолидированные активы National Western Life Group оценивались в $12,5 млрд, акционерный капитал - в $2,3 млрд, стоимость действующих договоров страхования жизни - в $18,9 млрд.

Акции National Western взлетели в цене на 14,5% на торгах в понедельник, до $477,8 за бумагу.