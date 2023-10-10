H2 Green Steel планирует инвестировать 6 млрд евро в проект по производству стали в Канаде

Шведская металлургическая компания H2 Green Steel (H2GS) рассматривает возможность инвестирования 6 млрд евро в проект экологичного сталелитейного завода в Канаде, сообщает Bloomberg.

Ранее H2GS приступила к строительству своего первого предприятия в Бодене (Швеция) и заключила ряд соглашений о будущих поставках стали с автопроизводителями, включая Mercedes-Benz Group.

Канадский проект компании предусматривает создание производственного центра на участке площадью 500 акров (2 кв. км) в городе Сет-Иль, провинция Квебек, к северо-востоку от Монреаля, и, по предварительным оценкам, потребует инвестиций в размере от 3 млрд до 6 млрд евро.

Помимо сталелитейного завода, H2GS разместит на данном участке электролизер больших размеров, который будет работать на возобновляемых источниках энергии и снабжать предприятие водородом, что позволит отказаться от использования такого неэкологичного источника энергии, как уголь. Продукцию предприятия планируется экспортировать.

В случае если будет принято положительное решение, мощности завода могут постепенно наращиваться, а число работников при этом составит до 2 тыс. человек.

При выборе места для запуска производства H2GS учитывала такие факторы, как местные запасы железной руды и доступ к реке Святого Лаврентия, пригодной для транспортировки грузов.

В настоящее время H2GS ведет переговоры с властями провинции. Министр экономики, инноваций и энергетики Квебека Пьер Фитцгиббон уже выразил заинтересованность в проекте, отметили в компании.

H2GS рассчитывает начать строительство предприятия в 2026 году, в то время как старт выпуска продукции намечен на 2030 год. Получение необходимых разрешений займет около 18 месяцев.

Металлургическая компания H2GS была создана в 2020 году с целью содействия декарбонизации сталелитейной отрасли путем снижения производственных выбросов углекислого газа за счет различных технологических решений.