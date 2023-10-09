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Дальнее зарубежье 09.10.2023 23:30

Двое граждан Франции погибли, 14 пропали без вести в Израиле

Двое французов погибли, 14 граждан республики после атаки ХАМАС на Израиль числятся пропавшими без вести, есть вероятность, что они в заложниках, сообщает МИД Франции в понедельник.

"На данный момент мы оплакиваем смерть двух соотечественников и остаемся без новостей о четырнадцати других, чье положение расценивается как вызывающее сильное беспокойство", - говорится в сообщении МИД.

"Информация, которой мы располагаем, позволяет нам считать очень вероятным захват в заложники некоторых из них, в том числе несовершеннолетнего ребенка двенадцати лет", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГРАЖДАНЕ, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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