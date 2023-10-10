Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7953 RUR   0.017 GBR   2.0783 TRY   0.0613

Цена на нефть

09.10 $/bbl +/- WTI 86.38 +3.59 Brent 86.15 +3.57

Дальнее зарубежье 10.10.2023 09:02

Байден заявил, что в Израиле от рук палестинских экстремистов погибли не менее 11 граждан США

Нападение бойцов радикальной группировки ХАМАС на Израиль унесло жизни минимум 11 граждан США, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.

"К сожалению, поступили данные о том, что минимум 11 граждан США погибли. Многие из них на постоянной основе проживали в Израиле", - говорится в заявлении Байдена.

"Также мы полагаем, что, вероятно, американские граждане есть и среди тех, кого захватило в плен движение ХАМАС. Мы работаем над тем, чтобы получить подтверждение этой информации", - добавил он.

Президент США заверил, что Вашингтон будет работать с Израилем над тем, чтобы освободить этих заложников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, АМЕРИКАНЦЫ, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


США, Франция, Германия, Италия и Великобритания выразили поддержку Израилю США намерены помочь Израилю укрепить систему ПРО США предупреждают авиакомпании принять к сведению «потенциально опасную ситуацию» в воздушном пространстве Израиля Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшее двое суток Израиль запрашивает у США боеприпасы и ракеты-перехватчики Байден поручил направить Израилю дополнительную помощь на фоне действий ХАМАС Сенат США готовит законопроект о дипломатической и военной помощи Израилю Нетаньяху в разговоре с Байденом заявил о необходимости продолжительной операции против ХАМАС Вашингтон полностью на стороне Израиля в связи с ситуацией с ХАМАС - Совбез США Блинкен и Нетаньяху обсудили региональную интеграцию Израиля и противодействие Ирану - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az