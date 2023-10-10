Байден заявил, что в Израиле от рук палестинских экстремистов погибли не менее 11 граждан США

Нападение бойцов радикальной группировки ХАМАС на Израиль унесло жизни минимум 11 граждан США, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.
"К сожалению, поступили данные о том, что минимум 11 граждан США погибли. Многие из них на постоянной основе проживали в Израиле", - говорится в заявлении Байдена.
"Также мы полагаем, что, вероятно, американские граждане есть и среди тех, кого захватило в плен движение ХАМАС. Мы работаем над тем, чтобы получить подтверждение этой информации", - добавил он.
Президент США заверил, что Вашингтон будет работать с Израилем над тем, чтобы освободить этих заложников.
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