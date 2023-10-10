Спрос на офисные помещения в Великобритании и США упал до минимума за 20 лет

Совокупная площадь вакантных офисных помещений в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско в третьем квартале текущего года увеличилась до максимального значения за 20 лет на фоне роста числа сотрудников, работающих удаленно, сообщает Financial Times.

В минувшем квартале на долю пустующих офисов в Лондоне пришлось 9% всех площадей этого типа, что значительно выше допандемийного уровня и более чем на 20% превышает показатель за аналогичный период 2022 года, подсчитали в компании CoStar, специализирующейся на исследованиях в области коммерческой недвижимости.

При этом в период с июля по сентябрь сумма сделок с офисными помещениями увеличилась до 2 млрд фунтов стерлингов ($2,44 млрд) за счет растущей востребованности малочисленных экологичных и современных офисов в центре британской столицы. Тем не менее этого прироста оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общую негативную динамику.

Помимо распространенности дистанционного формата работы, нынешняя ситуация в Лондоне отчасти объясняется тем, что ранее увеличение спроса на офисные помещения в столице обеспечивалось главным образом компаниями технологического и медийного секторов, которые в настоящее время столкнулись с замедлением темпов роста и более не нуждаются в прежних площадях, считает глава агентства недвижимости Savills Джонатан Гардинер.

Доля свободных офисов в Нью-Йорке по итогам квартала составила 13,4%, а инвестиции в такие помещения сократились на 60% по сравнению с прошлым кварталом.

В Сан-Франциско на данный момент пустует 20% от всех доступных офисных площадей, в то время как в начале пандемии этот показатель находился на отметке в 6,3%. Инвестиции в офисы за июль-сентябрь составили всего 454 млн фунтов стерлингов - менее трети от среднего допандемийного уровня.

Крупные компании пока не спешат заключать сделки с недвижимостью, поскольку все еще пытаются оценить свои реальные потребности в офисных помещениях на фоне постепенного перевода сотрудников с удаленного формата работы на гибридный, отмечает Гардинер.