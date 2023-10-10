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Внешняя политика 10.10.2023 12:55

ВС Азербайджана полностью контролируют границу с Арменией - Усубов

Секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов считает, что подписание мирного договора больше в интересах Армении.

«Призывы армянской общественности открыть новую страницу в истории страны, вселяют надежду на то, что Армения все же будет стремиться к скорейшему подписанию мирного договора с Азербайджаном. Подписание мирного договора, проведение делимитации и демаркации границ сейчас необходимо больше Армении», - написал Усубов в своей статье в официальной газете «Азербайджан».

Он отметил, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет. «Наши границы взяты под полный контроль, стратегические позиции, которые могут угрожать безопасности (Азербайджана – ИФ), находятся под полным наблюдением наших военных», - подчеркнул Усубов.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора (через территорию Армении – ИФ) «даст толчок развитию всего региона, в том числе принесет экономическую пользу Армении, которая осталась за пределами всех транснациональных проектов».

Б.Рустамбеков

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Тэги: УСУБОВ, АРМЕНИЯ, МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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