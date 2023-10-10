AZAL в декабре начинает выполнение рейсов из Баку в Пекин

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) с 19 декабря начнет осуществление рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку.
Рейсы из Баку в Пекин и обратно будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии».
Перевозчик отмечает, что перед путешествием в Китай на самолете необходимо заполнить анкету здоровья и сохранить полученный QR-код на телефоне. Наличие этого QR-кода является обязательным условием для посадки на рейс, как в Баку, так и в Пекине.
«Решение о начале полетов между двумя столицами направлено на удовлетворение растущего спроса на путешествия и укрепление динамично развивающихся связей между Азербайджаном и Китаем», - подчеркивает авиакомпания.
Р.Ахмедов
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