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Транспорт и связь 10.10.2023 16:30

AZAL в декабре начинает выполнение рейсов из Баку в Пекин

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) с 19 декабря начнет осуществление рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку.

Рейсы из Баку в Пекин и обратно будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Перевозчик отмечает, что перед путешествием в Китай на самолете необходимо заполнить анкету здоровья и сохранить полученный QR-код на телефоне. Наличие этого QR-кода является обязательным условием для посадки на рейс, как в Баку, так и в Пекине.

«Решение о начале полетов между двумя столицами направлено на удовлетворение растущего спроса на путешествия и укрепление динамично развивающихся связей между Азербайджаном и Китаем», - подчеркивает авиакомпания.

Р.Ахмедов

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Тэги: AZAL, ПЕКИН, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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