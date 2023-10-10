Глава ЦБ рассказал о ситуации в финансовом секторе Азербайджана

Центральный банк Азербайджана в ноябре планирует представить стратегию развития финансового рынка страны, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов.

«Центробанк в настоящее время разрабатывает стратегию развития, как всего финансового сектора, так и подсекторов – банковского, страхового и рынка капитала, платежных систем и финтеха. Скорее всего, в следующем месяце мы представим (документ – ИФ) общественности», - сказал Кязымов в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, сегодня 96% активов финансового сектора формируют банки, оставшиеся 4% - страховые компании, небанковские кредитные организации (НБКО) и инвестиционные компании.

«Устойчивость финансового сектора зависит от устойчивости банков. В настоящее время банковский сектор Азербайджана является стабильным. Это подтверждают цифры», - отметил он.

Кязымов, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан», подчеркнул, что основные риски финансового сектора чаще всего связаны с кредитные риски, в частности, соотношением проблемных кредитов к общему кредитному портфелю, но по этому направлению у банков в Азербайджане ситуация стабильная. «Согласно показателю на конец августа, это соотношение составило 3,6%. Для сравнения в 2016 году этот показатель составлял 21%. В настоящее время кредитный портфель банковского сектора достаточно здоровый. Учитывая, что в 2020 году была пандемия и были осуществлены реструктуризации, основываясь на международную практику, 3,6% - достаточно хороший показатель», - отметил он.

Глава ЦБ подчеркнул, что в настоящее время у банковского сектора Азербайджана нет проблем с ликвидность. «(…) Показатель мгновенной ликвидности должен быть не ниже 30%, но на сегодняшний день он составляет 60%. Поэтому можно говорить о том, что банки осуществляют деятельность с достаточно высокой ликвидностью. Это важно для возврата депозитов вкладчиков», - отметил он.

Кязымов добавил, что ЦБ контролирует показатель адекватности капитала банков. «В международной практике этот показатель считается нормальным, если он составляет 8-10%. В Азербайджане этот показатель равен 18%, что достаточно высокий показатель и показывает устойчивость сектора», - отметил он.

Глава ЦБ подчеркнул, что уровень долларизации в банковской системе постоянно снижается. «В 2015 году этот показатель составлял 85%, на сегодняшний день равен 37%», - отметил он.

Касаясь текущие ситуации в секторе страхования и рынка капитала, Кязымов оценил их как «маленькие, но с большим потенциалом.

«Страховой сектор достаточно маленький, соотношение страховых сборов к ВВП составляет 1,1%. Это достаточно низкий уровень. Но потенциал у рынка высокий. Наш интерес, в основном, сосредоточен обязательных видах страхования, регулирования страховых продуктов для более эффективной, прозрачной, ориентированной на потребителя работе. На втором этапе мы нацелены на развитие и поддержку добровольного страхования. Мы наблюдаем, что каждый год объем страховых сборов растет на 25-30%. По страховым выплатам примерно такая же динамика. Но стандарты корпоративного управления в страховых компаниях необходимо пересмотреть. В настоящее время над этим идет работа, так как права потребителя должны быть защищены, им должны предоставлять качественные услуги», - подчеркнул он.

По рынку капитала Кязымов отметил, что ЦБ в настоящее время совместно с зарубежными консультантами работает над усовершенствованием, цифровизацией рынка.

Х.Насирзаде