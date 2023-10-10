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Внешняя политика 10.10.2023 18:35

Страны-члены ОЭС по итогам заседания в Шуше приняли заявление о шагах определяющих дальнейшее развитие регионального сотрудничества

Страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) приняли заявление о шагах определяющих дальнейшее развитие регионального сотрудничества.

Заявление принято по итогам 27-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов ОЭС, прошедшего во вторник в Шуше, сообщает МИД Азербайджана.

Также в рамках заседания Турция подписала устав Центра чистой энергии ОЭС, который будет учрежден в Азербайджане.

На заседании также принята Шушинская декларация «Зеленый переход и взаимная координация» в которой отмечены проделанная работа в направлении открытия транспорта и коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, в особенности протокол о намерениях от 6 октября 2023 года, который предусматривает строительство новой железной дороги между Азербайджаном и Ираном в этом направлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОЭС, ЗАСЕДАНИЕ, ШУША


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