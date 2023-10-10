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Дальнее зарубежье 10.10.2023 18:49

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации министра экономики ХАМАС

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в результате ударов по сектору Газа погибли министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамала и глава отдела внутренних связей этой группировки Закария Абу Муаммар, сообщает во вторник The Times of Israel.

По данным израильской стороны, Шамала занимался финансами группировки и "выделял средства для финансирования и направления террора на территории и за границами сектора Газа".

Муаммар "был высокопоставленным лицом, принимающим решения в ХАМАС, и координатором между террористическими группировками в секторе Газа".

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, МИНИСТР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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