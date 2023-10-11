Шахбазов выступит на «Российской энергетической неделе»

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, направился с визитом в Москву, сообщает министерство энергетики.

«Целью визита Шахбазова является участие в 6-ом международном форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 11 по 13 октября», - отмечается в информации.

Шахбазов примет участие в обсуждениях на сессии «Управление глобальными нефтяным и газовым рынками в эпоху турбулентности».

Также в рамках форума предусмотрено проведение двусторонних встреч, подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков