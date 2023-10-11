Европа на стороне Израиля, полностью поддерживает его право защищать себя от терроризма

ЕС поддерживает Израиль перед лицом терроризма, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду на заседании ЕК, где в присутствии израильского посла при Евросоюзе состоялась минута молчания в память жертв террористов.

"Мы должны дать четкое определение этому виду ужаса. Это терроризм. И это акт войны. Это была самая страшная атака в Израиле с момента создания государства. И ответ на это может быть только один: Европа на стороне Израиля. И мы полностью поддерживаем право Израиля защищать себя", - сказала глава ЕК.

Она отметила, что здание Еврокомиссии, как и многие европейские и мировые памятники, в знак солидарности было освещено цветами израильского флага, и предложила почтить память жертв минутой молчания.

"Это трагедия для Израиля, для еврейского народа, а также для Европы. Террористическому акту ХАМАС не может быть никакого оправдания. Это не имеет ничего общего с законными чаяниями палестинского народа. Ужас, который развязал ХАМАС, принесет еще больше страданий невинным палестинцам. Только ХАМАС несет ответственность за свои действия", - заявила председатель Еврокомиссии.

"Наша гуманитарная поддержка палестинскому народу не подлежит сомнению. Однако важно, чтобы мы тщательно пересмотрели нашу финансовую помощь Палестине. Финансирование ЕС никогда не направлялось и никогда не пойдет ХАМАС или какой-либо террористической организации. Поэтому сейчас мы еще раз рассмотрим весь портфель в свете развития ситуации на местах", - объяснила фон дер Ляйен.

Она также указала на то, что нынешняя ситуация окажет серьезное влияние на регион. "Нам придется работать над тем, чтобы сдержать ее дестабилизирующее воздействие, в том числе на продолжающееся сближение между Израилем и его арабскими соседями. Нам также придется внимательно следить за позицией Ирана, учитывая его давнюю поддержку ХАМАС", - сказала глава ЕК.