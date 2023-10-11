Сингапурская Indorama планирует расширение мощностей «Ферганаазота»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудил с главой Indorama Corporation (Сингапур) Шри Пракашем Лохией намеченные к реализации в республике инвестпроекты.
Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече в среду стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития и сотрудничества, в том числе расширение мощностей крупного химпредприятия "Ферганаазот", организацию современных производств в текстильной и сельскохозяйственной сферах республики.
"По итогам реализации этих проектов общий объем прямых инвестиций компании в страну увеличится с нынешних $600 млн до $850 млн", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что Indorama Corporation является крупным инвестором и важным технологическим партнером в развитии химического, текстильного и аграрного секторов экономики Узбекистана. К настоящему времени компания реализовала в республике инвестпроекты по выращиванию хлопка и переработке хлопкового волокна, а также осуществляет модернизацию Кокандского суперфосфатного завода.
"Ферганаазот" входит в узбекский госхолдинг "Узкимесаноат", производит широкий спектр химической продукции и азотно-фосфатные минеральные удобрения.
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