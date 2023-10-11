Balticconnector сможет возобновить работу не ранее апреля 2024г - финский оператор

Перекрытый в ночь на воскресенье из-за утечки газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией можно будет вновь ввести в эксплуатацию не раньше апреля 2024 года, говорится в сообщении финского оператора газовой сети Gasgrid.
В настоящее время компания в сотрудничестве с эстонским оператором сетей электро- и газоснабжения Elering изучает состояние газопровода. Хотя повреждение найдено, специалисты хотят осмотреть поверхность всей магистрали протяженностью в несколько десятков километров. Вслед за этим можно будет приступить к детальному планированию ремонта, сообщает Gasgrid.
Согласно предварительным экспертным оценкам, он займет не менее пяти месяцев. То есть газопровод можно будет вновь запустить не ранее, чем в начале апреля следующего года.
Elering и Gasgrid Finland в ночь на воскресенье перекрыли Balticconnector, поскольку в нем начало падать давление, что указывало на утечку. Во вторник началось выявление предполагаемого места повреждения и оценка его масштаба. Изучение обстоятельств случившегося продолжится на этой неделе.
Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского Палдиски до Инкоо в Финляндии составляет 77 км. Газопровод был запущен в начале 2020 года.
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