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Дальнее зарубежье 11.10.2023 22:40

Balticconnector сможет возобновить работу не ранее апреля 2024г - финский оператор

Перекрытый в ночь на воскресенье из-за утечки газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией можно будет вновь ввести в эксплуатацию не раньше апреля 2024 года, говорится в сообщении финского оператора газовой сети Gasgrid.

В настоящее время компания в сотрудничестве с эстонским оператором сетей электро- и газоснабжения Elering изучает состояние газопровода. Хотя повреждение найдено, специалисты хотят осмотреть поверхность всей магистрали протяженностью в несколько десятков километров. Вслед за этим можно будет приступить к детальному планированию ремонта, сообщает Gasgrid.

Согласно предварительным экспертным оценкам, он займет не менее пяти месяцев. То есть газопровод можно будет вновь запустить не ранее, чем в начале апреля следующего года.

Elering и Gasgrid Finland в ночь на воскресенье перекрыли Balticconnector, поскольку в нем начало падать давление, что указывало на утечку. Во вторник началось выявление предполагаемого места повреждения и оценка его масштаба. Изучение обстоятельств случившегося продолжится на этой неделе.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского Палдиски до Инкоо в Финляндии составляет 77 км. Газопровод был запущен в начале 2020 года.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ГАЗОПРОВОД, ОЦЕНКА


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