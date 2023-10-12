11 французов погибли, 18 пропали без вести в Израиле

Среди жертв атаки ХАМАС против Израиля уже идентифицированы 11 французов, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в среду в эфире радиостанции Franceinfo. Глава МИД Франции также назвала новую цифру соотечественников, считающихся пропавшими без вести, - 18 человек, в их числе есть дети. Некоторые, "возможно, удерживаются в заложниках", добавила Колонна.

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