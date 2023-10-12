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Дальнее зарубежье 12.10.2023 09:32

Президенты США и ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Израиля - Белый дом

Президент США Джо Байден и лидер ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили в телефонном разговоре палестино-израильский конфликт, сообщил Белый дом.

"Президент (Джо Байден - ИФ) подчеркнул, что осуждает террор ХАМАС и предостерег всех, кто может попытаться воспользоваться нынешней ситуацией", - говорится в сообщении.

Лидеры также отметили важность обеспечения гуманитарной помощью нуждающихся в ней, сказано в релизе.

Кроме того, Байден и Бен Заид Аль Нахайян договорились поддерживать тесный контакт как напрямую, так и через свои команды, резюмировал Белый дом.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

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Тэги: США, ОАЭ, ЛИДЕРЫ, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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