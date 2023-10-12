Новак: Пока динамика нефтяных цен говорит о том, что рынок сдержанно оценивает риски от конфликта на Ближнем Востоке

Рынок сдержанно оценивает риски, возникшие для нефтяного рынка в результате обострения палестино-израильского конфликта. Таким мнением поделился вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на "Российской энергетической неделе".

"Конечно такие конфликты влияют на оценки рынка, и те же котировки на бирже оценивают риски. Сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, это объективная оценка тех рисков, которые в том числе мы видим в конфликте, который развивается на Ближнем востоке. Если цены будут выше, значит, риски выше. То есть, пока, наверное, риски не сильные, и так оцениваются рынком", - сказал он.