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Цена на нефть

11.10 $/bbl +/- WTI 83.49 -2.48 Brent 85.82 -1.83

ТЭК 12.10.2023 14:19

Новак: Пока динамика нефтяных цен говорит о том, что рынок сдержанно оценивает риски от конфликта на Ближнем Востоке

Рынок сдержанно оценивает риски, возникшие для нефтяного рынка в результате обострения палестино-израильского конфликта. Таким мнением поделился вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на "Российской энергетической неделе".

"Конечно такие конфликты влияют на оценки рынка, и те же котировки на бирже оценивают риски. Сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, это объективная оценка тех рисков, которые в том числе мы видим в конфликте, который развивается на Ближнем востоке. Если цены будут выше, значит, риски выше. То есть, пока, наверное, риски не сильные, и так оцениваются рынком", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, НОВАК, БЛИЖВОСТОК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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