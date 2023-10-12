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ТЭК 12.10.2023 14:36

Министры энергетики Азербайджана и РФ обсудили реализацию газовых проектов

Министры энергетики Азербайджана и РФ Пярвиз Шахбазов и Николай Шульгинов провели в четверг рабочую встречу в Москве на «полях» «Российской энергетической недели».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию тг-канала Минэнерго РФ, Шахбазов и Шульгинов обсудили следующие вопросы: сотрудничество в нефтяной сфере; взаимодействие в области импортозамещения; реализацию газовых проектов; вопросы электроэнергетической отрасли.

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, МИНЭРНЕРГО, СОТРУДНИЧЕСТВО

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