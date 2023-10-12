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Дальнее зарубежье 12.10.2023 18:29

Пентагон пока не видит признаков концентрации сил "Хезболлы" близ Израиля

Американские военные на данный момент не видят признаков стягивания сил ливанской группировки "Хезболла" к границе с Израилем, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы не замечаем признаков концентрации сил на границе", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее НАТО и США предупредили, что странам и группировкам не следует пытаться напасть на Израиль в то время, как это государство ведет боевые операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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