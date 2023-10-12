США предоставляют военную поддержку Израилю без условий - глава Пентагона

США осуществляют военную поддержку Израиля во время конфликта с движением ХАМАС без каких-либо условий, заявил журналистам в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы не ставили никаких условий по применению этого вооружения. В Израиле - профессиональные военные, а их командование - тоже профессионалы", - сказал он.

Остин отметил, что США не ставили условий по поводу того, как именно израильские военные должны проводить операции в секторе Газа.

"Мы доверяем им самостоятельно решать, какими будут операции, которые они проводят, и у нас нет причин полагать, что они будут действовать ненадлежащим образом", - отметил глава Пентагона.