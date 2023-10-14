Рост ВВП Сингапура в III квартале ускорился до 0,7%

Экономика Сингапура в третьем квартале увеличилась на 0,7% относительно того же периода прошлого года, по предварительным данным министерства торговли и промышленности страны.

Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 0,5% в первом квартале. При этом повышение ВВП было зафиксировано по итогам одиннадцатого квартала подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4% в июле-сентябре, сообщает Trading Economics.

Рост в сфере услуг в третьем квартале составил 1,9%, в строительной отрасли - 6%, в то время как в обрабатывающей промышленности было зафиксировано снижение на 5%.

ВВП в июле-сентябре относительно предыдущих трех месяцев вырос на 1% после подъема на 0,1% во втором квартале.