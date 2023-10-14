Рост ВВП Сингапура в III квартале ускорился до 0,7%

Экономика Сингапура в третьем квартале увеличилась на 0,7% относительно того же периода прошлого года, по предварительным данным министерства торговли и промышленности страны.
Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 0,5% в первом квартале. При этом повышение ВВП было зафиксировано по итогам одиннадцатого квартала подряд.
Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4% в июле-сентябре, сообщает Trading Economics.
Рост в сфере услуг в третьем квартале составил 1,9%, в строительной отрасли - 6%, в то время как в обрабатывающей промышленности было зафиксировано снижение на 5%.
ВВП в июле-сентябре относительно предыдущих трех месяцев вырос на 1% после подъема на 0,1% во втором квартале.
В подразделениях коммандос ВС Азербайджана проводятся учения с боевой стрельбой
МИД Азербайджана осудил резолюцию ПАСЕ
Власти Азербайджана за 9 месяцев направили 3,7 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ООН призывает выделить более $14 млн пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Израильские военные обнаружили в Газе тела похищенных ХАМАС людей - СМИ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире