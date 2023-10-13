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Транспорт и связь 13.10.2023 22:45

Ford достигла предела того, что может предложить профсоюзу UAW

Ford Motor Co. достигла предела того, что может предложить профсоюзу работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW), заявил глава подразделения Ford Blue (сегмент автомобилей с двигателями внутреннего сгорания) Кумар Галхотра.

Компания готова перераспределить в соответствии с приоритетами профсоюза ресурсы, уже заложенные в ее предложение UAW, однако дополнительные расходы негативно скажутся на ее операционных возможностях в будущем и способности инвестировать в такие сферы, как производство электромобилей, отметил Галхотра.

"Мы очень четко дали понять, что находимся на пределе. Мы приложили все усилия, чтобы дойти до нынешней точки. Дальнейшее движение навредит нашей способности инвестировать в бизнес так, как это необходимо", - приводит слова топ-менеджера CNBC.

Он отказался комментировать, какие именно условия контракта Ford предлагает профсоюзу.

В среду UAW неожиданно объявил о присоединении к забастовке, начатой в сентябре, 8,7 тыс. работников предприятия Ford в Луисвилле (штат Кентукки), являющемся крупнейшим заводом компании.

Забастовка профсоюза началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей "большой тройки". На первом этапе она коснулась завода Ford в Мичигане, предприятия General Motors Co. (GM) в Миссури и Stellantis в Огайо. Затем она была расширена на 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США, а в дальнейшем к ней присоединились работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода GM в Мичигане.

В прошлую пятницу UAW не стал расширять забастовку на новые предприятия после продвижения в переговорах с GM.

Глава профсоюза Шон Фейн заявил в среду, что UAW ждал от представителей Ford улучшенного предложения, но не получил его.

В четверг Фейн намекнул на возможность расширения забастовки на предприятиях Stellantis.

"Это я говорю тем, кто надеется, что переговоры со Stellantis являются более продуктивными, чем с Ford", - написал он в соцсети X.

В пятницу Фейн выступит с очередным заявлением для профсоюза.

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Тэги: США, АВТОПРОМ, ЗАБАСТОВКА, FORD


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