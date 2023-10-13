Ford достигла предела того, что может предложить профсоюзу UAW

Ford Motor Co. достигла предела того, что может предложить профсоюзу работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW), заявил глава подразделения Ford Blue (сегмент автомобилей с двигателями внутреннего сгорания) Кумар Галхотра.
Компания готова перераспределить в соответствии с приоритетами профсоюза ресурсы, уже заложенные в ее предложение UAW, однако дополнительные расходы негативно скажутся на ее операционных возможностях в будущем и способности инвестировать в такие сферы, как производство электромобилей, отметил Галхотра.
"Мы очень четко дали понять, что находимся на пределе. Мы приложили все усилия, чтобы дойти до нынешней точки. Дальнейшее движение навредит нашей способности инвестировать в бизнес так, как это необходимо", - приводит слова топ-менеджера CNBC.
Он отказался комментировать, какие именно условия контракта Ford предлагает профсоюзу.
В среду UAW неожиданно объявил о присоединении к забастовке, начатой в сентябре, 8,7 тыс. работников предприятия Ford в Луисвилле (штат Кентукки), являющемся крупнейшим заводом компании.
Забастовка профсоюза началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей "большой тройки". На первом этапе она коснулась завода Ford в Мичигане, предприятия General Motors Co. (GM) в Миссури и Stellantis в Огайо. Затем она была расширена на 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США, а в дальнейшем к ней присоединились работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода GM в Мичигане.
В прошлую пятницу UAW не стал расширять забастовку на новые предприятия после продвижения в переговорах с GM.
Глава профсоюза Шон Фейн заявил в среду, что UAW ждал от представителей Ford улучшенного предложения, но не получил его.
В четверг Фейн намекнул на возможность расширения забастовки на предприятиях Stellantis.
"Это я говорю тем, кто надеется, что переговоры со Stellantis являются более продуктивными, чем с Ford", - написал он в соцсети X.
В пятницу Фейн выступит с очередным заявлением для профсоюза.
Власти Азербайджана за 9 месяцев направили 3,7 млрд манатов на проекты по восстановлению Карабаха и В.Зангезура
Минобороны РФ: свернут еще один российский НП в Карабахе
Путин: миротворцы РФ должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года, теперь будем решать этот вопрос в процессе переговоров
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
В Брюсселе ждут от Еревана и Баку приверженности согласованной повестке дня
Нетаньяху заявил, что нынешние удары по Газе – «это только начало»
Премьер Нидерландов пообещал Украине ракеты для Patriot и патрульные катера
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире